Джерело - Чемпіон.
Збірна України у Києві поступилася Німеччині у 3 турі Ліги Націй.
Матч завершився із рахунком 2:1 на користь збірної Німеччини.
Рахунок у матчі був відкритий на 20-й хвилині, коли Гінтер випередив Караваєва після прострілу Рюдігера та переправив м’яч у пусті ворота українців.
Німеччина подвоїла свою перевагу у другій половині гри завдяки помилці голкіпера українців Георгія Бущана, який спіймав подачу з правого флангу, але випустив м'яч з рук точно на голову Леону Горецкі.
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Збірна Україна змогла скоротити відставання на 77-й хвилині, коли пенальті впевнено виконав Руслан Маліновський.
Україна – Німеччина 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 20 Гінтер, 0:2 – 49 Горецка, 1:2 – 77 Маліновський
Україна: Бущан, Соболь, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук (Макаренко, 84), Маліновський, Циганков (Зубков, 69), Коваленко (Шапаренко, 76), Ярмоленко (к) (Марлос, 69), Яремчук.
Запасні: М.Шевченко, Різник, Пластун, Чеберко, Конопля, Харатін, Шепелєв, Михайліченко.
Німеччина: Ноєр (к), Гінтер, Зюле, Рюдігер, Клостерманн (Джан, 90), Кроос, Кімміх, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Гнабрі (Хаверц, 90+3), Горецка.
Запасні: Лено, Трапп, Кох, Та, Брандт, Вальдшмідт, Нойхаус, Хоффманн, Госенс.
Попереджені: Маліновський (41) — Кроос (53), Гінтер (84).