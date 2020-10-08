Тібо Куртуа пропустить матчі збірної Бельгії

Голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав травму на тренуванні збірної Бельгії

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Футболіст пошкодив м'язи попереку під час тренування. Медичне обстеження показало, що Тібо не зможе взяти участь в майбутніх іграх.

Куртуа покине розташування національної команди і повернеться в Мадрид, де продовжить своє відновлення.

Таким чином, голкіпер пропустить товариський матч зі збірною Кот-д'Івуару (8 жовтня), а також ігри Ліги націй з Англією (11 жовтня) та Ісландією (14 жовтня).

Наступний матч у чемпіонаті Іспанії Реал зіграє 18 жовтня проти Кадіса. Якщо бельгієць не відновиться до цього часу, місце у воротах мадридців може зайняти Андрій Лунін, який є дублером Куртуа.

Раніше повідомлялося, що повторні тести не виявили у Луніна та Паньківа коронавірусу.