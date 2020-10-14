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Буряк оцінив потенціал збірної України

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Леонід Буряк прокоментував матч Україна - Іспанія
Буряк оцінив потенціал збірної України
#Україна, #Іспанія

Джерело - footboom.com.

Збірній України попри перемогу над Іспанією потрібно налагоджувати атакувальну гру.

Про це розповів колишній тренер національної команди Леонід Буряк.

"Це хороша перемога. Претензій до бажання і самовіддачі футболістів збірної України немає. Порядок і працездатність б'є клас. У когось можуть виникнути претензії по структурі гри "синьо-жовтих". Але хто сказав, що так не можна, що такий футбол не має права на життя?

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Щодо складу... Хто міг зіграти – фізично і за станом здоров'я, той і вийшов на поле. Шапаренко і Макаренко освіжили гру команди. Було зрозуміло, що вийти з такої ситуації на тому ж багажі, що і в поєдинку з Німеччиною, не можна. Єдине, що мене здивувало, це невихід в "старті" Циганкова. Зате заміна Зубков – Циганков спрацювала на всі 100 відсотків.

В епізоді з голом у ворота збірної Іспанії де Хеа далеко вийшов з воріт. Але нехай тренерський штаб гостей з цим розбирається. Хочеться, перш за все, відзначити чудове виконання Циганкова. Ніхто, звичайно, на такий результат не сподівався. Дуже вже складні матчі у збірної України вийшли з Францією і Німеччиною. Однак, видно, що розмова у нашій команді відбулася дуже серйозна. Втім, грати так і в подальшому не можна – необхідно налагоджувати атакувальні дії.

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Чи є для цього у "синьо-жовтих" потенціал? Ми вже трохи забули, що збірній України у всіх цих матчах довелося обійтися без досвідчених футболістів Шахтаря, без Зінченка... Але, як показала гра, у Андрія Шевченка є близько 25 осіб, з яких він може вибирати. У нас є хороша молодь – той же Забарний, Сироту можна задіяти, та й у збірній U-21 є якісні виконавці. Думаю, Шевченко розбереться з кадрами", – сказав Буряк.

Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.

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