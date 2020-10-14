Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив гру голкіпера Георгія Бущана.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Що сказав Георгію Бущану після матчу? Я поаплодував йому в роздягальні перед усіма хлопцями. Привітав із тим, що він нарешті зіграв "на нуль" за національну команду (із посмішкою). Він зіграв неперевершено! У кожного бувають складні ситуації. Ми знаємо характеристики Георгія, він чудовий голкіпер. На цій позиції у нас буде конкуренція.

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Чи може тепер Бущан претендувати на місце першого номера у збірній України? Я планував усім дати можливість у цих поєдинках, незалежно від ситуації. Бущан все одно б грав. Можливо, не три матчі, але один — точно. Я вже сказав, що в нас з’явилася конкуренція. Хто краще себе покаже — той і гратиме. Це закон у нашій команді", - відзначив Шевченко.