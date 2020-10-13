Ліга Націй. Україна - Іспанія 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч Завершено! Збірна України здобуває сенсаційну перемогу над Іспанією!

90' Грамотно підставився в центрі поля Шапаренко і змусив Ольмо порушити правила. Штрафний виконають українці.

90' Після навісу з кутового від Торреса впав в чужій штрафній Рамос, але суддя не став тут призначати пенальті.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Зачепився за м'яч в штрафний Оярсабаль і скинув під удар Рамосу, але того від м'яча відтіснив грамотно Забарний.

89' Після навісу з флангу від Траоре, пробив з льоту Рамос, але м'яч звалився з ноги і полетів вкрай неточно.

87' Закинув Макаренко в штрафну, куди вривався Ярмоленко, але Де Хеа вийшов з воріт і розрядив обстановку.

85' По флангу віддавав Траоре на хід Оярсабалю, але вийшов з воріт Бущан і перехопив цей пас.

83' Вирізав Траоре в штрафну на Ольмо, який пробив у дотик, але Миколенко в підкаті заблокував м'яч.

82' М'яко закинув Траоре в штрафну, але тут забрав м'яч Бущан у руки.

80' Тонко віддав Ольмо в штрафну на Себальоса, але тому в дотик пробити не дозволив Забарний в силовій боротьбі.

78' Прорвався по лівій бровці Соболь і подав у центр штрафного, але тут Рамос не дозволив пробити з льоту Яремчуку.

76' ГООООЛ! Україна виходить вперед! Ярмоленко зачепився за м'яч на чужій половині поля і ідеальним пасом вирізав на Циганкова, який вискочив один на один з голкіпером і відправив м'яч у сітку, ефектно перекинувши Де Хеа.

74' Чергова заміна у нашому поєдинку. Замість Серхіо Каналеса гру продовжувати буде Дані Ольмо.

72' Пішов від опіки по флангу Траоре і подав у центр штрафного, але тут сферу головою виніс подалі Коваленко.

70' З флангу віддавав Караваєв на хід Ярмоленку, але той не зміг обробити м'яч і випустив його за межі поля.

68' М'яко навісив Траоре з правого флангу в центр штрафного, де пробив після серії рикошетів Каналес, але точно в корпус захиснику догодила сфера.

66' Заміна відбулася в складі збірної України. Замість Олександра Зубкова гру продовжувати буде Віктор Циганков.

64' М'яко закинув Траоре в штрафну, але тут пробити головою Каналес не дозволив у верховій боротьбі Забарний.

62' У розріз віддавав Торрес на хід Оярсабалю, але того від м'яча грамотно відтіснив корпусом Миколенко.

60' Заміна подвійна сталася в складі Іспанії. Замість Родріго і Фаті гру продовжувати будуть Ферран Торрес і Оярсабаль.

59' З кутового прострілив в район одинадцятиметрової позначки Фаті, але тут виніс спокійно сферу Макаренко.

58' Тікав по флангу Траоре, обіграв трьох захисників, але отримав по ногах від Шапаренка. Штрафний удар виконувати будуть гості.

56' Караваєв вирізав в штрафну на хід Яремчуку, але того випередив Рамос і виніс снаряд на кутовий.

55' Регілон м'яко подав у штрафну, але Бущан перехопив на виході м'яч.

53' Отримав м'яч на фланзі Караваєв і скинув на хід Ярмоленко, але того від м'яча корпусом відтіснив Регілон.

52' Втік по флангу Караваєв і прострілив у центр штрафного, але від ноги захисника м'яч полетів на кутовий.

50' Втік по флангу на швидкості Траоре, і подав в штрафну, але тут Родріго порушив правила в боротьбі із захисником.

48' Зубков мав чудову можливість відзначитися після пасу від Ярмоленка, але Олександр пробив повз ворота.

47' Зіткнулися головами в центрі Макаренко і Фаті. Розбили вони голови, так що без допомоги медиків не обійтися.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України досить достойно виглядає на фоні Іспанії при рахунку 0:0!

44' Отримав по ногах на фланзі Караваєв від Регілона. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь господарів.

42' З правого флангу в черговий раз прострілив Траоре в штрафну, але цей пас без проблем перехопив Миколенко.

40' З дальньої дистанції пробивав по воротах Меріно з-під захисника, але м'яч полетів точно в руки Бущану.

38' З центру поля віддавав Фаті на хід Регілону на лівий фланг, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

36' Навісив з флангу на дальню штангу Регілон, але тут Родріго не зміг пробити в боротьбі проти Миколенка.

34' З правого флангу навісив у штрафну Ярмоленко, але тут затягнув з ударом Зубков і втратив м'яч.

32' Дальній пас виконував у штрафну суперника Макаренко на хід Яремчуку, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.

30' З лівого флангу подав Регілон на дальню штангу, але тут ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротам.

28' Фаті по флангу запускав пасом Регілона, але тому прострелити у ворота не дозволив Караваєв.

26' Проривався по лівій бровці Зубков і прострілив у штрафну, але від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

24' З дальньої дистанції пробивав по воротах Родріго. М'яч полетів у дальній кут, але пройшов вище воріт.

22' Пробивав по воротах із середньої дистанції Рамос. М'яч влучив у руку захиснику в штрафному майданчику, але суддя не призначив пенальті.

20' Зі штрафного пробивав в дальній кут Рамос, Бущан врятував знову свою команду.

19' Отримав по ногах Родрі перед чужим штрафним від Макаренка. Небезпечний стандарт буде виконувати Іспанія.

18' М'яко закинув у штрафну Каналес на хід Траоре, але того випередив Миколенко і виніс м'яч в аут.

16' Помилка в обороні збірної України. Дозволили захисники вискочити сам на сам з голкіпером Фаті, який пробив точно в корпус Бущану.

15' З кутового навісив Каналес в центр штрафного майданчика, але Бущан на виході кулаком виніс м'яч на фланг.

14' Пробивав головою Родріго після закидання від Родрі. М'яч полетів під поперечину, але Бущан в красивому стрибку зміг врятувати свою команду.

12' З лівого флангу закинув Регілон в штрафну на Фаті, але тому не вдалося відірватися на швидкості від Караваєва.

11' Продавив суперника по флангу Траоре і подав на дальню штангу, але там не дотягнувся до м'яча головою Фаті.

9' З правого флангу навісив Караваєв в штрафну, але нікого з партнерів там не виявилося.

8' Зі штрафного Канаелес покотив низом на ближню штангу, але там першим на м'ячі виявився Макаренко і виніс сферу далеко в центр поля.

7' На фланзі Соболь руками поклав на газон Траоре. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної Іспанії.

6' М'яко закинув Каналес в штрафну на Родріго, але того грамотно відтіснив від м'яча корпусом Сидорчук.

4' Родрі віддавав тонкий пас у штрафну на Траоре, але тому пробити по воротах не дозволив Миколенко в силовій боротьбі.

3' Закинув по флангу Регілон на хід Фаті, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

1' Матч розпочався!

Тепер національний гімн України!

Команди на полі! Лунає гімн Іспанії!

Напередодні матчу УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія.

Стали відомі стартові склади команд!

Збірна України зіграє проти збірної Іспанії у матчі 4 туру Ліги Націй.

Гра групи А4 відбудеться на НСК Олімпійському, у вівторок, 13 жовтня. Початок о 21:45. Наш сайт проведе текстову транасляцію поєдинку прямо з місця подій. Початок о 21:30.