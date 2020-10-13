 УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія, частина проданих анулювали | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Націй. Україна - Іспанія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:45 5661
Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21
Сьогодні 21:54 70
Збірна України - збірна Іспанії: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE
Сьогодні 21:44 1961
Кабінет Міністрів України заборонив проведення спортивних заходів з уболівальниками
Сьогодні 18:55 565
У Роналду виявили COVID-19
Сьогодні 17:38 720
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Сьогодні 15:42 4788 4
Україна - Іспанія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Націй
Сьогодні 15:30 599
Стала відома заявка збірної України на гру з Іспанією
Сьогодні 11:17 2710
Пулєв підписав контракт на бій з Джошуа
Сьогодні 10:33 1851
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 10:19 819
Блоги
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй Стас Лысак
Сьогодні 20:00 1686 1
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй Стас Лысак
Сьогодні 19:30 1076
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів Стас Лысак
Сьогодні 18:45 934
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:13 7314 3
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:42 4771 4
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:54 Футбол Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21 70
21:45 Футбол Ліга Націй. Україна - Іспанія 0:0. ОНЛАЙН 5661
21:44 Пряма трансляція Збірна України - збірна Іспанії: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE 1961
21:40 Футбол У Рамоса є пропозиції від Ювентуса і ПСЖ 118
21:25 Баскетбол Гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні 172
21:10 Бокс Девіс: Згоден заразитися коронавірусом, щоб зробити приємність глядачам 251
20:57 Футбол Латвія програла Мальті, Азербайджан зіграв внічию з Кіпром у 4 турі Ліги націй 173
20:42 Футбол Конкурент Луніна може залишити Реал 881
20:27 Футбол Макаренко та Зубков вийдуть у стартовому складі збірної України у матчі з Іспанією 1015
20:10 Волейбол Головний тренер збірної Болгарії очолив Прометей 887
20:00 Блог Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй 1688 1
19:53 Футбол Ювентус хоче скоротити карантин Роналду 502
19:39 Футбол УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія 693
19:30 Блог Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй 1078
19:23 Футбол Роналду пропустить матч з Динамо 745
19:09 Футбол Ротань визначився зі стартовим складом на матч з Північною Ірландією U-21 794
18:55 Інше Кабінет Міністрів України заборонив проведення спортивних заходів з уболівальниками 565
18:45 Блог Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів 938
18:39 Футбол На матч Україна - Іспанія продано близько 11 тисяч квитків 832
18:25 Теніс Надаль може пропустити Підсумковий турнір 855
18:10 Бокс Наступним суперником Ф'юрі може стати колумбієць Рівас 1084
17:55 Футбол В Уганді футболіста вбили товариші після помилки у матчі 1519
17:38 Футбол У Роналду виявили COVID-19 720
17:24 Футбол Воронін стане асистентом головного тренера московського Динамо 1761
17:10 Футбол Колишній наставник Арсеналу очолив Рубікон 1111

УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія

Сьогодні 19:39 693 0
Зустріч сьогодні розпочнеться о 21:45
УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія
#Іспанія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Квота квитків на матч Україна - Іспанія скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Відповідне рішення було ухвалено за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій у м. Києві. Під час засідання члени комісії розглянули поточну ситуацію, в тому числі проаналізували динаміку захворювань на COVID-19, та взяли до уваги той факт, що Київ з 12 жовтня перебуває в помаранчевій зоні і прийшли до висновку, що доцільно зменшити квоту продажу квитків на поєдинок Ліги націй. Тим самим, мінімізувавши ризики, пов’язані з епідеміологічною ситуацією у місті.

Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість. Уболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон та електронну пошту, які були  вказана під час купівлі квитків. Якщо ви не отримували так повідомлення - чекаємо вас на НСК Олімпійський.

Раніше, на матч Україна - Іспанія продано близько 11 тисяч квитків.

Нагадаємо, стала відома заявка збірної України на гру з Іспанією.

Коментарі ()