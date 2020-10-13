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Джерело - Чемпіон.

Квота квитків на матч Україна - Іспанія скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Відповідне рішення було ухвалено за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій у м. Києві. Під час засідання члени комісії розглянули поточну ситуацію, в тому числі проаналізували динаміку захворювань на COVID-19, та взяли до уваги той факт, що Київ з 12 жовтня перебуває в помаранчевій зоні і прийшли до висновку, що доцільно зменшити квоту продажу квитків на поєдинок Ліги націй. Тим самим, мінімізувавши ризики, пов’язані з епідеміологічною ситуацією у місті.

Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість. Уболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон та електронну пошту, які були вказана під час купівлі квитків. Якщо ви не отримували так повідомлення - чекаємо вас на НСК Олімпійський.

Раніше, на матч Україна - Іспанія продано близько 11 тисяч квитків.

Нагадаємо, стала відома заявка збірної України на гру з Іспанією.