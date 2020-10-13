Матч розпочнеться о 21:45

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України у Києві зіграє з Іспанією.

Стали відомі стартові склади команд:

Україна: Бущан, Забарний, Зубков, Караваєв, Макаренко, Миколенко, Сидорчук, Соболь, Шапаренко, Яремчук, Ярмоленко

Запасні: Різник, Шевченко М., Коваленко, Безус, Конопял, Михайліченко, Пластун, Марлос, харатін, Циганков, Чеберко, Шепелєв

Іспанія: Де Хеа, Каналес, Меріно, Навас, Рамос, Родрі, Родрігес, Родріго, Торрес П., Траоре, Фаті

Запасні: Аррісабалага, Сімон, Бускетс, Гарсія, Гая, Кампанья, Ольмо, Оярсабаль, Роберто, Себальйос, Торрес Ф.

Раніше, УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія.