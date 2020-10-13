 Украина - Испания смотреть онлайн матч Лига Наций 13.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Націй. Україна - Іспанія 0:0. ОНЛАЙН
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Ліга Націй. Україна - Іспанія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:45 5628 0
Ліга Націй. Україна - Іспанія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

11' Продавив суперника по флангу Траоре і подав на дальню штангу, але там не дотягнувся до м'яча головою Фаті.

9' З правого флангу навісив Караваєв в штрафну, але нікого з партнерів там не виявилося.

8' Зі штрафного Канаелес покотив низом на ближню штангу, але там першим на м'ячі виявився Макаренко і виніс сферу далеко в центр поля.

7' На фланзі Соболь руками поклав на газон Траоре. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної Іспанії.

6' М'яко закинув Каналес в штрафну на Родріго, але того грамотно відтіснив від м'яча корпусом Сидорчук.

4' Родрі віддавав тонкий пас у штрафну на Траоре, але тому пробити по воротах не дозволив Миколенко в силовій боротьбі.

3' Закинув по флангу Регілон на хід Фаті, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

1' Матч розпочався!

Тепер національний гімн України!

Команди на полі! Лунає гімн Іспанії!

Напередодні матчу УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія.

Стали відомі стартові склади команд!

Збірна України зіграє проти збірної Іспанії у матчі 4 туру Ліги Націй.

Гра групи А4 відбудеться на НСК Олімпійському, у вівторок, 13 жовтня. Початок о 21:45. Наш сайт проведе текстову транасляцію поєдинку прямо з місця подій. Початок о 21:30.

Ліга Націй. Група А4, 4-й тур
13 жовтня 2020 року, 21:45

Збірна України - збірна Іспанії
НСК Олімпійський, Київ

Betwinner: 7,8 - 5,3 - 1,38
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