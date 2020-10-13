Джерело - Чемпіон.
11' Продавив суперника по флангу Траоре і подав на дальню штангу, але там не дотягнувся до м'яча головою Фаті.
9' З правого флангу навісив Караваєв в штрафну, але нікого з партнерів там не виявилося.
8' Зі штрафного Канаелес покотив низом на ближню штангу, але там першим на м'ячі виявився Макаренко і виніс сферу далеко в центр поля.
7' На фланзі Соболь руками поклав на газон Траоре. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної Іспанії.
6' М'яко закинув Каналес в штрафну на Родріго, але того грамотно відтіснив від м'яча корпусом Сидорчук.
4' Родрі віддавав тонкий пас у штрафну на Траоре, але тому пробити по воротах не дозволив Миколенко в силовій боротьбі.
3' Закинув по флангу Регілон на хід Фаті, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.
1' Матч розпочався!
Тепер національний гімн України!
Команди на полі! Лунає гімн Іспанії!
Напередодні матчу УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія.
Стали відомі стартові склади команд!
Збірна України зіграє проти збірної Іспанії у матчі 4 туру Ліги Націй.
Гра групи А4 відбудеться на НСК Олімпійському, у вівторок, 13 жовтня. Початок о 21:45. Наш сайт проведе текстову транасляцію поєдинку прямо з місця подій. Початок о 21:30.
|Ліга Націй. Група А4, 4-й тур
|13 жовтня 2020 року, 21:45
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Збірна України - збірна Іспанії
|НСК Олімпійський, Київ
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Betwinner: 7,8 - 5,3 - 1,38