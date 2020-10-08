Саррі може повернутися у Серію А

Мауріціо Саррі може очолити клуб Серії А

Колишній головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі може незабаром повернутися до роботи.

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, 61-річний фахівець може очолити Фіорентину.

Керівництво "фіалок" невдоволено стартом команди в Серії А і шукає заміну нинішньому наставникові Джузеппе Якін.

Наразі Саррі веде переговори про розірвання контракту з Ювентусом. Тренер хоче вирішити всі спірні питання з колишнім клубом, щоб прийняти пропозицію іншої команди.

Раніше повідомлялося, що Ювентус заплатить Саррі 20 млн євро за розірвання контракту.