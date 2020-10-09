Аллегрі провів зустріч з новими власниками Роми

Фахівець може змінити Паулу Фонсека на посаді головного тренера команди

Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі може очолити Рому.

Про це повідомляє Football Italia.

Спеціаліст провів зустріч з власниками італійського клубу - Деном і Раяном Фрідкіним. Таким чином, чутки про можливу співпрацю між сторонами знайшли своє підтвердження.

Відзначається, що нові власники Роми розглядали кандидатуру Аллегрі, який раніше вигравав Серію А з Міланом і Ювентусом, відразу ж після покупки клубу у Джеймса Палотти, але в підсумку вирішили дати шанс колишньому наставнику Шахтаря.

Нагадаємо, Рома мінімально перемогла Удінезе в 3 турі Серії А.