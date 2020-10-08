Збірна Франції - Збірна України 7:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України у напіврезервному складі поступилася команді з Франції. Найбільша поразка в історії нашої команди, але не можна дорікати гравцям, вони віддали усі свої сили на полі.

89' 7:1! Немає слів! Обрізався на своїй половині поля Шепелєв, після чого французи розірвали в три паси всю оборону суперника, вивівши Грізманна на ударну позицію, а той уже відправив сферу у дальню дев'ятку.

87' На фланзі збивав Павара в підкаті Соболь. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної Франції.

85' Подавав Конопля в штрафну з правого флангу, але тут в боротьбі проти Варана не зміг пробити головою Яремчук.

83' Гол! Мбаппе робить рахунок 6:1. Тікав по правому флангу в контратаку Мбаппе, обігрався в стінку з Бен-Йеддером, після чого увірвався в штрафну і з-під захисника пробив точно під поперечину, без шансів для Бущана.

81' Продавив суперника по флангу Конопля прострілив уздовж воріт, але від ноги захисника м'яч полетів точно в руки Меньяну.

79' З кутового навісив Грізманн на дальню штангу, де Бен-Йеддер скинув під удар Погбі в дальній кут, але тут Безус ногою виніс сферу з лінії воріт.

78' З правого флангу подав Мбаппе в центр штрафної, але тут Забарному програв верхову боротьбу за м'яч Грізманн.

76' Пішов від опіки по флангу Дінь і подав на дальню штангу, але прочитав епізод Бущан і перехопив м'яч на виході.

75' Заміна чергова в нашому поєдинку. Замість Олів'є Жиру догравати сьогоднішню зустріч буде Віссам Бен-Йеддер.

73' Змістився на швидкості з лівого флангу в штрафну Мбаппе, але впав у боротьбі проти Чеберка. Суддя проігнорував цей епізод.

72' Ще одна заміна у складі збірної України. Замість Олександра Зубкова шанс проявити себе отримав Роман Безус.

70' Катають французи м'яч в центрі поля. Не поспішають вони атакувати.

68' Розрізним пасом Циганков запустив у штрафну суперника Соболя, але той виявився в положенні "поза грою".

66' Гол! 5:1 стає рахунок! Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Толіссо, обігрався в стінку з Мбаппе, після чого пробив по воротах метрів з двадцяти. М'яч красиво по "дузі" полетів у дальню дев'ятку.

65' Дальній пас виконував Погба на фланг, куди вривався Павар, але його випередив Циганков і виніс м'яч головою в аут.

64' Налетів грубо в центрі поля Конопля на Діня. Жовта картка для Юхима.

63' Подвійна заміна від Шевченка: замість Ярмоленка та Макаренка на поле вийшов Яремчук та Шепелєв.

62' З правого флангу спробував подати в центр штрафного Конопля, але м'яч від голови захисника полетів у аут.

61' Подвійна заміна відбулася у збірної Франції. Замість Ауара та Камавінги на полі з'явилися Погба і Грізманн.

60' Соболь в розріз віддавав у штрафну на Макаренка, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

58' Отримав по ногах в центрі поля Ярмоленко від Камавінги. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної України.

57' Відмінним пасом Ярмоленко запустив в контратаку Зубкова, але той не зміг відірватися від Ленгле і в підсумку втратив м'яч.

56' Прямою ногою Харатін наступив Ауару на ногу в центрі поля. Заслужена жовта картка українцю.

55' Тонким пасом Ярмоленко знайшов у штрафному суперника Зубкова, який пробив в ближню дев'ятку, але штанга врятувала зараз французів.

53' ГОООООЛ! Циганков забиває гол! Все зробив сам Віктор, прорвався він по флангу, змістився в центр, обіграв Камавінгу і пробив точно в дальній нижній кут, без шансів для голкіпера.

51' Ярмоленко обікрав суперника на чужій половині поля, увірвався в штрафну і пробив в ближній кут, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

50' Прорвався по флангу Соболь і віддав у штрафну на Циганкова, але той далеко відпустив від себе м'яч, який викотився за межі поля.

48' Також потрійна заміна сталася у складі України. Замість Михайліченка, Маліновського та Миколенка на поле вийшли Соболь, Циганков і Чеберко.

47' Потрійна заміна в перерві відбулася у французів. Замість Упамекано, Марсьяля і Манданди вийшли Варан, Мбаппе і Меньян.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Франція знищила нашу збірну в першій половині гри.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' З правого флангу Павар навісив на дальню штангу, куди увірвався з Ауар і з льоту пробив по воротах, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку.

43' Наступив на ногу Толіссо Маліновський, коли француз летів у підкаті. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

42' Зі штрафного закрутив Маліновський в ближній нижній кут, але відбив перед собою Манданда, а добивання у Ярмоленка не вийшло.

41' Отримав по ногах на фланзі Конопля від Діня. Суддя все бачив і призначив небезпечний штрафний удар для збірної України.

39' Гол! Миколенко забив у свої ворота! Подавав з кутового Ауар на лінію воротарського, де у верховій боротьбі проти Жиру відправив сферу головою у свої ворота захисник Динамо.

38' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Дінь і віддав на ближню штангу, де з розвороту пробив Марсьяль, але Бущан продемонстрував диво реакції і відбив на кутовий.

36' Втік по лівій бровці Михайліченко і прострілив в центр штрафного майданчика, де пробив у дотик Маліновський, але він якимось дивом не влучив у площину воріт.

34' Гол! Жиру робить рахунок розгромним! Протягнув м'яч до штрафної суперника Ауар і пробив метрів з двадцяти. Відбив Бущан перед собою, але першим на добиванні виявився Жиру, який вколотив м'яч у падінні вже в порожні ворота.

32' Тонко віддавав Маліновський в штрафну на Зубкова, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Упамекано.

30' З кутового навісив Ауар на дальню штангу, де другим дотиком пробив під поперечину Толіссо, але Бущан зумів врятувати свою команду в стрибку.

29' Міг вискакувати тепер уже на ворота Марсьяль після помилки Миколенка, але Бущан підстрахував свого партнера і відвів загрозу.

28' Вискакував один на один Ярмоленко після пасу від Маліновського, але арбітр зупинив цю атаку через офсайд.

26' З лівого флангу низом покотив Дінь в штрафну на Ауара, але той в боротьбі з Харатіном не зміг пробити по воротах.

24' Гол! 2:0! Отримав м'яч перед чужим штрафним Жиру, витримав паузу, розхитав Миколенка і пробив по воротах. Сфера по неймовірній траєкторії полетіла точно в дальню дев'ятку.

23' З правого флангу Конопля подав у район одинадцятиметрової позначки, де міг замкнути Макаренко, але порушив він правила в зіткненні з голкіпером.

21' Дальній пас виконував Упамекано в штрафну на хід Жиру, але Бущан на виході виявився першим на м'ячі.

19' М'яко закинув Конопля в штрафну на Маліновського, який міг пробивати з льоту, але махнув повз м'яч.

17' Розрізним пасом Ауар запускав Марсьяля в контратаку, але той не зміг втекти від Забарного і втратив м'яч.

15' Продавив суперника на швидкості Марсьяль, увірвався у штрафну і пробив у нижній кут, але ногою Бущан зміг відбити снаряд.

13' Дальнє закидання виконував Харатін на лівий фланг, куди забігав Зубков, але програв він боротьбу за м'яч Упамекано.

11' Перехопив м'яч на чужій половині поля Марсьяль і утікав до воріт, але вчасно повернувся в оборону Харатін і в підкаті відібрав снаряд.

9' Гол! Камавінга забиває! Пробивав головою з лінії штрафного Жиру після навісу від Діня. Відбив перед собою Бущан, але точно на Камавінгу, який в падінні через себе відправив сферу точно в дальню дев'ятку.

8' Забарний помилився при передачі біля свого штрафного майданчика і вибив м'яч в аут.

7' Пробивав з меж штрафного Павар з льоту після подачі від Діня, але м'яч полетів вище поперечини.

6' З правого флангу прострілив у штрафну суперника Камавінга, але Жиру так і не зміг пробити в боротьбі проти Миколенка.

4' Намагався зробити простріл з лівого флангу Макаренко, але м'яч до Ярмоленка не дійшов.

3' Діагональним пасом Харатін знайшов на лівій бровці Зубкова, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

2' Вже декілька разів французи порушили правила у центрі поля. Наші хлопці трохи більше володіють м'ячем у перші хвилини.

1' Матч розпочався!

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Лунає гімн України!

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Матч відбудеться у середу, 7 жовтня о 22:10. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 22:00.