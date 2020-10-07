Збірна України здала повторні тести на COVID-19

Футболісти, тренери та персонал збірної України здали повторні тести на COVID-19.

Про це повідомив прес-аташе команди Олександр Гливинський.

Актуально: Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція. LIVE

"Тести на наявність COVID-19 дали негативний результат. Усі без винятку – тренери, футболісти та персонал – не мають ознак коронавірусу, не рахуючи, звісно, раніше інфікованих Луніна, Паньківа та Тошича, які ізольовані від команди", - розповів Гливинський.