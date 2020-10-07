Збірна України зіграє товариський матч із Францією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у Парижі зіграє товариську гру проти збірної Франції.

Склад збірної України: 1. Георгій Бущан, 4. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Богдан Михайліченко, 13. Юхим Конопля, 20 Євген Макаренко, 8. Руслан Маліновський, 14. Ігор Харатін, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 7. Андрій Ярмоленко (к).

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Запасні: 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук, 12. Олександр Шовковський, 15. Віктор Циганков, 17. Володимир Шепелєв, 19. Роман Безус, 21. Олександр Караваєв, 22. Євген Чеберко.

Матч відбудеться в Парижі на стадіоні Стад де Франс о 22:10.