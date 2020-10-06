 Дешам готує експериментальний склад збірної Франції на матч з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Дешам готує експериментальний склад збірної Франції на матч з Україною

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Дідьє Дешам прокоментував склад на матч проти України
Дешам готує експериментальний склад збірної Франції на матч з Україною
#Дешам, #Франція, #Україна

Джерело - espreso.tv.

Збірна Франції зіграє проти України експериментальним складом.

Про це розповів головний тренер французької команди Дідьє Дешам.

"Жиру зіграє проти України свій 100-й матч за збірну. Зіграє Манданда. Цілком ймовірно, хто грав у неділю в чемпіонатах, отримає відпочинок. Якщо Варан не вийде на поле, хтось інший буде капітаном. Можливо, Жиру. У якісному і кількісному планах у мене є вибір. Важкий вибір між досвідченими футболістами і новими в збірній. Всі вони грають на високому рівні, тому отримали виклик", - сказав Дешам.

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