Дешам готує експериментальний склад збірної Франції на матч з Україною

Збірна Франції зіграє проти України експериментальним складом.

Про це розповів головний тренер французької команди Дідьє Дешам.

"Жиру зіграє проти України свій 100-й матч за збірну. Зіграє Манданда. Цілком ймовірно, хто грав у неділю в чемпіонатах, отримає відпочинок. Якщо Варан не вийде на поле, хтось інший буде капітаном. Можливо, Жиру. У якісному і кількісному планах у мене є вибір. Важкий вибір між досвідченими футболістами і новими в збірній. Всі вони грають на високому рівні, тому отримали виклик", - сказав Дешам.