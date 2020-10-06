Шевченко: Матч із Францією буде зіграний

Попри складну ситуацію із коронавірусом у збірній України товариський матч із Францією буде зіграно.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"У нас дуже важка ситуація. До ситуації з коронавірусом, яка сталася за день до виїзду, у нас ряд футболістів провідних отримав травми. Ми в останній момент дізналися, що у двох гравців Шахтаря позитивні результати.

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Футболісти, викликані з Шахтаря, були відправлені на карантин на 4 дні. Наскільки знаю, вони здали сьогодні вранці тести, вони негативні, крім тих двох футболістів. Довелося довикликати тих футболістів, яких могли викликати, які були протестовані.

Кілька з них були з молодіжної команди. Спробували викликати голкіпера Паньківа, в зв'язку з позитивним тестом нашого капітана Пятова. Паньків приїхав, повторний тест здавався у Франції. Два воротарі - Лунін і Паньків здали позитивні тести.

Ситуація дуже важка. Але є регламент. Сьогодні ми повністю довіряємо позиції французької влади, медичним установам і протоколам у Франції. Наскільки знаю, матч буде зіграний. Для нас це дуже складна ситуація. Мені дуже шкода, що не зміг привезти кращу команду", - відзначив Шевченко.