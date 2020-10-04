Кияни вийшли на перше місце в турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та луганська Зоря не виявили переможця у 5 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

4 жовтня, 5 тур

Динамо - Зоря 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Кочергін, 1:1 - 75 Вербич

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Караваєв(Попов 69), Кендзьора, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський(Лєднєв 69), Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родрігес(Циганков 59)

Запасні: Бойко, Попов, Сирота, Шепелев, Лєднєв, Циганков, Цітаішвілі, Дуелунд, Русин

Зоря: Шевченко, Фаворов(Руфаті 80), Вернидуб, Абу Ханна, Іванисеня, Хомченовський, Юрченко, Кочергін, Кабаєв(Перович 71), Громов(Назарина), Гладкий(Цвек 71)

Запасні: Васіл, Жуніор, Руфаті, Цвек, Назарина, Циганікс, Янаков, Перович

Жовті картки: Кабаєв(16), Вернидуб(21), Сидорчук(22)

Нагадаємо, Супряга та Буяльській пропустили матч із Зорею через пошкодження.