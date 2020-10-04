Родрігес та Забарний вийдуть у стартовому складі Динамо на матч із Зорею

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні у Києві відбудеться центральний матч 5-го туру УПЛ Динамо - Зоря.
Стали відомі склади команд.
Динамо: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родрігес
Запасні: Бойко, Попов, Сирота, Шепелев, Лєднєв, Циганков, Цітаішвілі, Дуелунд, Русин
Актуально: Динамо - Зоря: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE
Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Іванисеня, Хомченовський, Юрченко, Кочергін, Кабаєв, Громов, Гладкий
Запасні: Васіл, Жуніор, Руфаті, Цвек, Назарина, Циганікс, Янаков, Перович