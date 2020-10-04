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Динамо та Зоря розписали бойову нічию в 5 турі УПЛ

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Кияни вийшли на перше місце в турнірній таблиці
Динамо та Зоря розписали бойову нічию в 5 турі УПЛ
#Динамо, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та луганська Зоря не виявили переможця у 5 турі української Прем'єр-ліги.

Команди забили по одному голу, за луганців відзначився Кочергін, за Динамо - Вербич.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 жовтня, 5 тур

Динамо - Зоря 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Кочергін, 1:1 - 75 Вербич

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Караваєв(Попов 69), Кендзьора, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський(Лєднєв 69), Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родрігес(Циганков 59)

Запасні: Бойко, Попов, Сирота, Шепелев, Лєднєв, Циганков, Цітаішвілі, Дуелунд, Русин

Зоря: Шевченко, Фаворов(Руфаті 80), Вернидуб, Абу Ханна, Іванисеня, Хомченовський, Юрченко, Кочергін, Кабаєв(Перович 71), Громов(Назарина), Гладкий(Цвек 71)

Запасні: Васіл, Жуніор, Руфаті, Цвек, Назарина, Циганікс, Янаков, Перович

Жовті картки: Кабаєв(16), Вернидуб(21), Сидорчук(22)

Нагадаємо, Супряга та Буяльській пропустили матч із Зорею через пошкодження.

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