 Десна - Шахтар 2:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Шахтар 2:2. Огляд матчу

Сьогодні 20:24 376 0
Вирішальний гол забив Дентіньо наприкінці поєдинку.
Десна - Шахтар 2:2. Огляд матчу
#Десна, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна зіграла внічию з донецьким Шахтарем у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 жовтня, 5 тур

Десна - Шахтар 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Коваленко, 1:1 - 17 Мостовий, 2:1 - 26 Тотовицький, 2:2 - 79 Дентіньо

Стартові склади:

Десна: Литовка - Полегенько, Тамм, Єрмаков, Мостовий, Огіря, Домбровський, Калітвінцев(Старенький 87), Гуцуляк(Западня 92+2), Тотовицький, Будківський(Дегтярьов).

Запасні: Сидоренко, Картушов, Шевцов, Белич, Демяненко, Старенький, Западня, Дегтярьов.

Шахтар: Пятов - Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Майкон(Тете 58), Алан Патрік(Степаненко 46), Марлос(Соломон 46), Коваленко, Тайсон, Мораес(Фернандо).

Запасні: Трубін, Бондар, Степаненко, Дентіньйо, Соломон, Тете, Сіпріано, Фернандо, Судаков.

Жовті картки: Гуцуляк(83), Литовка (90+4)

Нагадаємо, Олімпік впевнено переміг Олександрію.

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