Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна зіграла внічию з донецьким Шахтарем у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 жовтня, 5 тур
Голи: 0:1 - 4 Коваленко, 1:1 - 17 Мостовий, 2:1 - 26 Тотовицький, 2:2 - 79 Дентіньо
Десна: Литовка - Полегенько, Тамм, Єрмаков, Мостовий, Огіря, Домбровський, Калітвінцев(Старенький 87), Гуцуляк(Западня 92+2), Тотовицький, Будківський(Дегтярьов).
Запасні: Сидоренко, Картушов, Шевцов, Белич, Демяненко, Старенький, Западня, Дегтярьов.
Шахтар: Пятов - Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Майкон(Тете 58), Алан Патрік(Степаненко 46), Марлос(Соломон 46), Коваленко, Тайсон, Мораес(Фернандо).
Запасні: Трубін, Бондар, Степаненко, Дентіньйо, Соломон, Тете, Сіпріано, Фернандо, Судаков.
Жовті картки: Гуцуляк(83), Литовка (90+4)
Нагадаємо, Олімпік впевнено переміг Олександрію.