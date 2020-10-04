Коваленко та Корнієнко вийдуть в основі Шахтаря на матч з Десною

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 4-го жовтня, відбудеться матч 5-го туру чемпіонату України, в якому чернігівська Десна прийме донецький Шахтар.
Стартові склади:
Десна: Литовка - Полегенько, Тамм, Єрмаков, Мостовий, Огіря, Домбровський, Калітвінцев, Гуцуляк, Тотовицький, Будківський.
Запасні: Сидоренко, Картушов, Шевцов, Белич, Демяненко, Старенький, Западня, Дегтярьов.
Актуально: Десна - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE
Шахтар: Пятов - Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Запасні: Трубін, Бондар, Степаненко, Дентіньйо, Соломон, Тете, Сіпріано, Фернандо, Судаков.
Стартовий свисток матчу пролунає о 17:00 за київським часом.