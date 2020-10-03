Інгулець - Минай: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Інгулець прийматиме Минай у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава, Ковальов, Лупашко, Квасний
Запасні: Шуст, Мішуренко, Бартулович, Мкомола, Фатєєв, Білоцерковець, Шишка, Щедрий, Семенко
Минай: Попович, Ткачук, Саків, Шиндер, Маємбе, Кожанов, Маткобожик, Нурієв, Матчі, Пиняшко, Меліченко
Запасні: Каніболоцький, Капаррос, Лопирьонок, Допілка, Сніжко, Карноза, Голодюк, Ахмедзаде, Глагола
Нагадаємо, на матч Десна - Шахтар продано усі квитки.