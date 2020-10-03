Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 у 5 турі УПЛ вдома зіграв внічию із Ворсклою.
Голи: 1:0 – 14 Назаренко, 1:1 – 42 Кулач, 1:2 – 66 Кане, 2:2 - 90+5 Булеца
Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Тейлор (54 Сваток), Дуглас, Дубінчак, Батагов (79 Ді Франко), Ігнатенко (62 Булеца), Цуріков, Назаренко, Когут (кап) (78 Кравченко), Довбик.
Запасні: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ді Франко, Піхальонок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.
Ворскла: Різник, Чеснаков (кап), Ндіайе, Яворський, Пердута, Якубу, Скляр, Ребенок (46 Щербак), Пуцлін, Кане, Кулач (86 Опанасенко)
Запасні: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешіч, Васін, Щербак.
Попередження: Кулач (15), Когут (25), Максимов (27), Скляр (33), Ігнатенко (52), Дуглас (60), Якубу (60), Цуріков (73), Назаренко (89), Кане (89).
Вилучення: Цуріков (74, друга жовта картка), Скляр (81, друга жовта картка), Кане (90+4, друга жоавта картка).
Нагадаємо, Чеснаков зіграв 300-й матч в УПЛ.