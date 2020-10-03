 Дніпро-1 – Ворскла 2:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 – Ворскла 2:2. Огляд матчу
#Дніпро-1, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 у 5 турі УПЛ вдома зіграв внічию із Ворсклою.

Чемпіонат України – УПЛ
5 тур, 03 жовтня

Дніпро-1 - Ворскла 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Назаренко, 1:1 – 42 Кулач, 1:2 – 66 Кане, 2:2 - 90+5 Булеца

Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Тейлор (54 Сваток), Дуглас, Дубінчак, Батагов (79 Ді Франко), Ігнатенко (62 Булеца), Цуріков, Назаренко, Когут (кап) (78 Кравченко), Довбик.

Запасні: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ді Франко, Піхальонок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.

Ворскла: Різник, Чеснаков (кап), Ндіайе, Яворський, Пердута, Якубу,  Скляр, Ребенок (46 Щербак), Пуцлін, Кане, Кулач (86 Опанасенко)

Запасні: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешіч, Васін, Щербак.

Попередження: Кулач (15), Когут (25), Максимов (27), Скляр (33), Ігнатенко (52), Дуглас (60), Якубу (60), Цуріков (73), Назаренко (89), Кане (89).

Вилучення: Цуріков (74, друга жовта картка), Скляр (81, друга жовта картка), Кане (90+4, друга жоавта картка).

Нагадаємо, Чеснаков зіграв 300-й матч в УПЛ.

 

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