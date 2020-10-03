Джерело - sport.ua.
Капітан Ворскли Володимир Чеснаков провів 300-й матч чемпіонату України.
Про це повідомляє sport.ua.
32-річний футболіст всі 300 зустрічей зіграв за Ворсклу. Він став 6-м футболістом, якому вдалося провести 300 матчів за один клуб в УПЛ.
Чеснаков дебютував в чемпіонаті в жовтні 2007-го.
З чинних футболістів залишилося зіграти 10 матчів Андрію Пятову, щоб провести 300 зустрічей за Шахтар в УПЛ.
Рекордсмен - Олександр Шовковський з 426 матчами за Динамо.
Нагадаємо, Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.