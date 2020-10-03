Чеснаков дебютував в чемпіонаті в жовтні 2007-го

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков провів 300-й матч чемпіонату України.

Про це повідомляє sport.ua.

32-річний футболіст всі 300 зустрічей зіграв за Ворсклу. Він став 6-м футболістом, якому вдалося провести 300 матчів за один клуб в УПЛ.

Чеснаков дебютував в чемпіонаті в жовтні 2007-го.

З чинних футболістів залишилося зіграти 10 матчів Андрію Пятову, щоб провести 300 зустрічей за Шахтар в УПЛ.

Рекордсмен - Олександр Шовковський з 426 матчами за Динамо.

Нагадаємо, Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.