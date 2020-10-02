Мораес вказав на інтерес бразильських клубів

Джерело - sport.ua.
Бразильські клуби зацікавленні у поверненні нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.
Про це розповів сам футболіст.
"Протягом багатьох років у мене було кілька розмов з бразильськими клубами. Офіційних пропозицій не було, але я спілкувався з Сантосом, Флуміненсе, Корінтіансом. Люди з цих клубів говорили зі мною про можливе повернення в Бразилію.
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Був ще Греміо, але в той момент угода не була можливою, адже у мене був контракт. Відступні були високими, тому це були просто розмови", - зазначив Мораес.
Контракт Мораеса з Шахтарем розрахований до кінця 2021 року.
Раніше, Мораес відреагував на перенесення матчів через коронавірус.