Мораес вказав на інтерес бразильських клубів

Бразильські клуби зацікавленні у поверненні нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.

Про це розповів сам футболіст.

"Протягом багатьох років у мене було кілька розмов з бразильськими клубами. Офіційних пропозицій не було, але я спілкувався з Сантосом, Флуміненсе, Корінтіансом. Люди з цих клубів говорили зі мною про можливе повернення в Бразилію.

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Був ще Греміо, але в той момент угода не була можливою, адже у мене був контракт. Відступні були високими, тому це були просто розмови", - зазначив Мораес.