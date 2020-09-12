 Мораес відреагував на перенесення матчів через коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Мораес відреагував на перенесення матчів через коронавірус

Вчора 23:41 494 0
Жуніор Мораес прокоментував перенесення матчів через коронавіурус
#Шахтар, #Мораес

Джерело - Шахтар.

Перенесення матчів через виявлені випадки коронавірусу у однієї із команд є раціональним рішенням.

Про це розповів нападник Шахтаря Жуніор Мораес.

"Мені завжди подобається підтримувати активність – грати. Зрозуміло, що якщо гра була перенесена через коронавірус, то це важливо. Це було раціональне рішення.

Найголовніше – щоб всі розуміли, що потрібно стежити за собою, за своїм здоров'ям, щоб такого не відбувалося, щоб чемпіонат не зупинявся", – відзначив Мораес.

Нагадаємо, Ісмаїлі повертається до тренувань у Шахтарі.

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