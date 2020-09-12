Мораес відреагував на перенесення матчів через коронавірус

Джерело - Шахтар.
Перенесення матчів через виявлені випадки коронавірусу у однієї із команд є раціональним рішенням.
Про це розповів нападник Шахтаря Жуніор Мораес.
"Мені завжди подобається підтримувати активність – грати. Зрозуміло, що якщо гра була перенесена через коронавірус, то це важливо. Це було раціональне рішення.
Найголовніше – щоб всі розуміли, що потрібно стежити за собою, за своїм здоров'ям, щоб такого не відбувалося, щоб чемпіонат не зупинявся", – відзначив Мораес.
Нагадаємо, Ісмаїлі повертається до тренувань у Шахтарі.