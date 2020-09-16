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Мораес – найкращий гравець Шахтаря у сезоні 2019/20

Сьогодні 12:12 210 0
Уболівальники вибрали найкращого гравця Шахтаря
Мораес – найкращий гравець Шахтаря у сезоні 2019/20
#Шахтар, #Мораес

Джерело - shakhtar.com.

Уболівальники Шахтаря обрали найкращого гравця сезону-2019/20, яким став нападник Жунір Мораес.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

За нападника віддали 36,5% голосів. У минулому сезоні Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ, де забив 20 голів. Загалом форвард провів 41 матч та оформив 26 голів.

"Бути гравцем сезону – величезна честь! Це плоди великої роботи й допомоги всіх моїх партнерів по команді. Ключ до успіху – мотивація. Щодня я намагаюсь бути кращим, ніж учора. Так і Шахтар – клуб щороку додає", – відзначив Мораес.

Друге місце посів Тайсон (1 909), третє – Тарас Степаненко (1 591), четверте – Марлос (709). В опитуванні брало участь 6 630 уболівальників.

Нагадаємо, матч Зоря – Шахтар відбудеться із уболівальниками.

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