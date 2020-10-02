Харатін: Це найцікавіша група, яка могла вийти

Ференцварош буде битися у кожній грі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів український півзахисник угорського клубу Ігор Харатін.

"Результат жеребкування дуже цікавий. Зіграємо з такими командами... З рідним Динамо... Будемо чекати й готуватися до цих ігор. Однозначно буде цікаво.

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Це найцікавіша група, яка могла вийти. Зіграти з рідним Динамо в Лізі чемпіонів — це дуже круто. Протистояти Мессі й Роналду — це мрія. Я щасливий.

Я буду битися за Ференцварош. Перед нами також стоїть завдання і ми хочемо вигравати. Ми хочемо показати себе не тільки в Угорщині, але й в Європі. Будемо боротися не тільки з Динамо, але і з Барселоною, і з Ювентусом. У них також дві ноги й дві руки — можна з ними грати", - сказав Харатін.