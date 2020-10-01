Харатін: Хотілося б зіграти з Динамо та Шахтарем

Ференцварошу було б цікаво зіграти проти Динамо або Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Про це розповів український півзахисник угорського клубу Ігор Харатін.

"З огляду на те, що грають два наших українські клуби, то хотілося б зіграти з ними. Було б дуже цікаво з одного боку. З іншого ж не хотілося б відбирати у них очки або ж щоб вони - у нас. Тут двоякі відчуття. Подивимося, як складеться, але в будь-якому випадку буде цікаво.

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Ми всі з нетерпінням чекає жеребкування", - сказав Харатін.