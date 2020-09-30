Луческу: Дайте гроші – я куплю нових гравців

Головний тренер Динамо Мірча Луческу готовий підсилити команду новими гравцями до матчів Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

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"Чи плануєте підсилювати склад до групового етапу Ліги чемпіонів? Багато гравців скоро поїдуть до національних збірних. Як на мене, якщо вони там не грають, краще залишити їх у клубі, щоб вони тренувалися та готувалися до матчів Ліги чемпіонів і чемпіонату України. Тим паче ми команда, яка зараз знаходиться в процесі творення.

Чи буду купувати нових гравців? Дайте гроші – я куплю (посміхається)", - розповів Луческу.