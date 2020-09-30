Визначився найкращий гравець матчу Динамо – Гент

Став відомий найкращий гравець Динамо у матчі проти Гента

Джерело - Чемпіон.

Найкориснішим гравцем матчу Динамо - Гент став голкіпер киян Георгій Бущан.

Про це повідомляє InStat.

У матчі з бельгійцями воротар збірної України зберіг свої ворота на замку та відбив 14 ударів суперника.

Рейтинг ефективності його гри, InStat Index, склав 356 балів. У трійку кращих футболістів матчу також увійшли Сергій Сидорчук (314 балів) і Віталій Буяльський (306 балів).

ТОП-10 гравців Динамо:

1. Бущан - 356

2. Сидорчук - 314

3. Буяльський - 306

4. Де Пена - 304

5. Кендзьора - 300

6. Шапаренко - 295

7. Караваєв - 286

8. Родрігес - 260

9. Супряга - 257

Нагадаємо, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.