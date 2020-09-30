Визначився найкращий гравець матчу Динамо – Гент

Джерело - Чемпіон.
Найкориснішим гравцем матчу Динамо - Гент став голкіпер киян Георгій Бущан.
Про це повідомляє InStat.
У матчі з бельгійцями воротар збірної України зберіг свої ворота на замку та відбив 14 ударів суперника.
Рейтинг ефективності його гри, InStat Index, склав 356 балів. У трійку кращих футболістів матчу також увійшли Сергій Сидорчук (314 балів) і Віталій Буяльський (306 балів).
ТОП-10 гравців Динамо:
1. Бущан - 356
2. Сидорчук - 314
3. Буяльський - 306
4. Де Пена - 304
5. Кендзьора - 300
6. Шапаренко - 295
7. Караваєв - 286
8. Родрігес - 260
9. Супряга - 257
Нагадаємо, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.