Кравець: Я зроблю все, щоб повернутися в збірну України

Український нападник Коньяспора Артем Кравець мріє повернутися у збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Я до цього ставлюся філософськи. Я дуже люблю приїжджати в національну збірну, це однозначно. Радий бачити всіх хлопців, я дуже поважаю тренерський штаб на чолі з Андрієм Миколайовичем. Скажу тільки одне: я все зроблю для того, щоб повернутися в збірну, допомагати команді. Але навіть якщо цього не станеться, то так повинно і бути. Я завжди всією душею буду підтримувати національну команду.

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Чи є надія повернутися в збірну? Головне - грати, показувати хорошу гру. А там нехай оцінюють інші. Упевнений, що нікому не гарантовано місце в збірній. Потрібно грати в футбол і показувати, що ти гідний цього. Якщо ти будеш показувати рівень, який відповідає збірній, то чому в ні", - сказав Кравець.