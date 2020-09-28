Кравець: Луческу всією душею працює на благо Динамо

Ексфорвард Динамо - про головного тренера команди

Джерело - ТК Футбол.

В нападника Артема Кравця, який тиждень тому залишив Динамо, є позитивні враження від співпраці з головним тренером команди Мірчою Луческу.

Про це заявив сам футболіст.

"Від Луческу дуже хороші враження. Я на собі відчув, що це дуже хороший фахівець. Я розумію фанатів, які налаштовані негативно. Слова, які були сказані раніше, складно забути та пробачити. Сподіваюся, вони знайдуть діалог і прийдуть до якогось консенсусу. Зараз Луческу всією душею працює на благо київського Динамо. Думаю, це величезний бонус всім молодим футболістам. Їм потрібно слухати кожне його слово, вбирати кожну деталь. Він дуже рідко дає інформацію, яка не потрібна. За цей місяць, враховуючи всю мою кар'єру, деякі деталі я відкрив для себе вперше. Я дійсно під хорошим враженням. Думаю, "Динамо" потрапило в яблучко з цим призначенням", - сказав Кравець.

Раніше, Коньяспор завдяки дублю та асисту Кравця розгромив Бешикташ.