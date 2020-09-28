Леоненко пояснив вилучення у грі Минай – Динамо

Захисник Миная Дмитро Павліша у грі проти Динамо отримав справедливу червону картку.

Про це розповів експерт телкканалу Футбол Віктор Леоненко.

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"Треба зателефонувати Кобіну і запитати у нього. Нехай прокоментує, кого він захищає. Чому червона? Тому що вихід віч-на-віч. Ніхто не страхував. До штрафного було порушення, потім вже все. Павліш не втримався сам", - сказав Леоненко.