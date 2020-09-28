Денисов: Цецедзе залишається тренером ФК Львів

Головного тренера ФК Львів Георгія Цецадзе не будуть звільняти після поразки від Зорі.

Про це розповів телеведучий Олександр Денисов.

"Ми зв'язалися з гендиректором Львова Андрієм Паньківим, який спростував цю інформацію. На цей час - це фейк, не вірте. Цецадзе залишається в команді. Дослівно цитую Паньківа: "Куди він дінеться з підводного човна?". Звичайно, це жарт.

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Наразі Георгію Цецадзе можна побажати здоров'я: у головного тренера ФК Львів виявлено коронавірус. Ми дуже сподіваємося, що він обов'язково його переможе. У відсутності головного тренера львів'янам було дуже складно. Напевно, потрібно говорити про тих гравців, які вийшли на поле в матчі із Зорею. Але на полі команди просто не виявилося. Зорі говоримо респект за цей матч. За гру і результат", - сказав Денисов.