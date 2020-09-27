ФК Львів звільнив Цецадзе з посади головного тренера

Львівська команда посідає останнє місце в УПЛ і різниця м'ячів 1:12

Джерело - Динамоманія.

Керівництво ФК Львів звільнило Георгрія Цецадзе з посади головного тренера львівського клубу.

Про це повідомляє Dynamomania.

Останньою краплею для такого рішення стала розгромна поразка від луганської Зорі - з рахунком 0:5.

46-річний грузинський фахівець очолив Львів в червні цього року. Під керівництвом Цецадзе львівська команда зіграла два рази внічию і шість разів зазнала поразки.

У нинішньому сезоні УПЛ Львів програв три матчі з трьох з різницею м'ячів 1:12 і посідає останню сходинку в турнірній таблиці.