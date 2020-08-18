Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від міланського Інтера в півфіналі Ліги Європи. Гірники пропустили 5 голів, а самі не спромоглися забити бодай один у відповідь.

Уже на 19-й хвилині Мартінес, після череди помилок, відкрив рахунок. На 64-й хвилині Д'Амброзіо подвоїв перевагу італійців. Ще за 10 хвилин Мартінес оформив дубль і зробив рахунок 3:0. Також дубль зробив Лукаку, який відзначився на 78-й та 84-й хвилинах.

Отже, Шахтар покидає турнір, а Інтер у фіналі зіграє з Севільєю.