Джерело - Чемпіон.
Динамо ніхто не запропонує всю трансферну суму за захисника Віталія Миколенка.
Про це розповів агент футболіста Сергій Серебренников.
"Скільки коштує Миколенко? Скільки за нього пропонують - це ринкова ціна. Але чи готовий клуб за ці гроші продати. Коли клуб готовий продати за ці гроші, а ті заплатити - ось це і є його вартість. Є ще нюанс за ціною, вона ж настільки залежна від різних причин.
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Потенційно для мене Миколенко коштує 30-40 млн євро, але Динамо ніхто сьогодні таких грошей не запропонує. 20-25 млн - це щось реальне, що можна за нього отримати", - відзначив Серебренников.
Раніше, Динамо дотиснуло Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів.