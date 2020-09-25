Динамо ніхто не запропонує всю трансферну суму за захисника Віталія Миколенка.

Про це розповів агент футболіста Сергій Серебренников.

"Скільки коштує Миколенко? Скільки за нього пропонують - це ринкова ціна. Але чи готовий клуб за ці гроші продати. Коли клуб готовий продати за ці гроші, а ті заплатити - ось це і є його вартість. Є ще нюанс за ціною, вона ж настільки залежна від різних причин.

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Потенційно для мене Миколенко коштує 30-40 млн євро, але Динамо ніхто сьогодні таких грошей не запропонує. 20-25 млн - це щось реальне, що можна за нього отримати", - відзначив Серебренников.