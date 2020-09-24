Скаут: Є конкретний клуб, який пропонує за Миколенка 25 млн євро

Інтерес до захисника Динамо Віталія Миколенка є з боку неназваного клубу.

Про це заявив італійський скаут Алекс Великих.

"Потрібно розрізняти такі поняття, як гра і результат. Результат на 99% відсотків дозволить Динамо вийти до Ліги чемпіонів. Гру киян не можна назвати видовищною. Це була гра на результат. Але мало хто думав, що в Бельгії буде так легко.

Чи підніметься ціна на Супрягу після цього матчу? Я дивився гру по Sky. Там протягом першого тайму дуже розхвалювали Супрягу, а Миколенка взагалі назвали найкращим футболістом Європи в категорії U-21 і особистим улюбленцем Шевченка. Сказали, що є конкретний клуб, який почав вести переговори по Віталію і назвали суму, з якої будуть стартувати - 25 млн євро. Коментатори в Італії дуже уважно стежили за динамівцями", - сказав Алекс.