Динамо хоче позбутися Русина або Соля

Динамо хоче продати одного із нападників

Джерело - Чемпіон.

Динамо найближчим часом має намір позбутися від одного з двох форвардів, які не мають довіри наставника Мірчі Луческу - Франа Соля або Назарія Русина.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Актуально: Тенеріфе націлився на трансфер Соля

"Ситуація по Солю може несподівано дати шанс Русину, залишитися в якості 3-го ротаційного форварда. У будь-якому випадку, комусь із них судилося піти. Одному з двох", - йдеться в повідомленні.

Соль в нинішньому сезоні УПЛ провів на полі 10 хвилин, а Русин на поле не виходив.

Нагадаємо, Динамо повісило цінник на Соля.

Раніше, Русин відмовився переходити у бельгійський клуб.