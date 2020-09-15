Русин відмовився переходити у бельгійський клуб

Назарій Русин вирішив залишитися у Динамо

Джерело - Циганик Live.

Нападник Динамо Назарій Русин відмовився від оренди з правом викупу в бельгійський клуб.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

За інформацією джерела, цим клубом був Брюгге або Андерлехт.

У Динамо розраховують на Русина і Лєднєва і нададуть гравцям можливість проявити себе. Якщо перехід буде необхідним, то для форварда киян пріоритетним варіантом буде закордонний клуб і оренда з правом викупу.

Русин ще не грав у новому сезоні УПЛ.

Нагадаємо, Луческу відмовився відпускати Русина.