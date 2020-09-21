Динамо повісило цінник на Соля

У киян вже є ряд пропозицій щодо іспанському легіонеру

Київське Динамо готове розглянути продаж форварда Франа Соля в дане трансферне вікно, однак хоче виручити від угоди не менше 3,5 мільйонів євро, щоб компенсувати понесені витрати на придбання іспанця.

Про це повідомляє Diario de Almeria.

Сельта, Вальядолід і Ельче вже направили запити в Динамо з приводу потенційного трансферу Соля.

Крім того, види на 28-річного іспанця мають також Еспаньйол, Тенерифе, Жирона та Альмерія.

Нині повернення Соля в Іспанію здається неминучим.

Контракт Соля з Динамо розрахований до кінця 2023 року. У нинішньому сезоні форвард провів 2 матчі і відзначився 1 забитим м'ячем.

Раніше, Луческу назвав пріоритетне завдання Динамо.