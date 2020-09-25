Петров: Якби Селезньов забив, то ми б виграли

Колос мав шанс проти Рієку у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Про це розповів хавбек української команди Кирило Петров.

"Забий ми в кінці, коли був шанс у Селезньова, то ми б виграли. А вони свій шанс використали зі стандарту. Дві рівні команди були на полі. Напевно, десь не вистачає майстерності і досвіду в таких турнірах.

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Будемо працювати, щоб в наступному сезоні знову вийти в єврокубки", - сказав Петров.