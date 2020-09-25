Капітан Колоса: Селезньов вибачився перед всією командою

Виступ у кваліфікації Ліги Європи для ковалівського Колоса є колосальним досвідом.

Про це заявив капітан команди Віталій Гавриш.

"Отримали колосальний досвід. Прикра поразка, якщо чесно. Я вважаю, що ми не заслуговували. Гра була рівна. У Рієки була перевага, але це був наш план на гру. Ми обрали таку тактику.

Момент Селезньова на 90-й хвилині? Такий осад зараз. Якби ми реалізували його... Вони свій гол забили, але це був навіть не момент, а стандарт. Дуже прикрий. А другий гол я взагалі не буду коментувати. Це випадковість. В таких іграх прикро поступатися.

Селезньов вибачився. Зайшов і сказав: Це моя помилка, хлопці. Вибачився перед всією командою. Але це життя, це футбол. У всіх бувають нереалізовані моменти. Головне - щоб він далі забивав і досяг рекорду, до якого йде. Думаю, все у нього вийде", - сказав Гавриш.