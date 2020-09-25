Шотландія обігнала Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Шотландія набрала повноцінний бал

Джерело - Чемпіон.

Україна втратила дві команди в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Колос та Десна не змогли перемогти Рієку і Вольфсбург, отримавши за цей раунд лише карантинні 0,5 очка кожна. Відтак, Україна додала за тиждень два бали (1 від Динамо, 0,5 від Колоса, 0,5 від Десни), що за конвертацією таблиці коефіцієнтів дорівнює 0,4 очка.

Австрія набрала на 0,1 більше, Туреччина - на 0,2 очка більше, а Шотландія взагалі набрала повноцінний бал. Але вона була представлена на тижні одразу чотирма командами й дві з них вже втратила.

Одначе, за підсумками цього тижня Шотландія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів. Тепер вона дванадцята, а Україна тринадцята. Проте розрив мінімальний. Невелике відставання також і від Туреччини, яка йде одинадцятою.