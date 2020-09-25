Стали відомі всі пари раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи

Наступний етап - без українських клубів

Джерело - Чемпіон.

23-24 вересня відбулися матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

На жаль, ні чернігівська Десна, ні ковалівський Колос, не змогли подолати цей раунд, поступившись відповідно Вольфсбургу та Рієці.

До вашої уваги склад усіх пар, які будуть боротися за путівки до групового етапу турніру. Нагадаємо, що через пандемію переможці протистоянь будуть визначатися за підсумками одного матчу. Поєдинки відбудуться першого жовтня.

Шлях Чемпіонів

Янг Бойз - Тірана

Динамо Загреб - Флора

ЧФР - КюПС

Арарат-Вірменія - Црвена Звезда

Динамо Брест - Лудогорец

Сараєво - Селтік

Легія - Карабах

Дандолк - Клаксвік

Основний шлях

Копенгаген - Рієка

АЕК - Вольфсбург

Спортінг - ЛАСК

Русенборг - ПСВ

Шарлеруа - Лех

Мальме - Гранада

Базель - ЦСКА Софія

Хапоель Б.-Ш. - Вікторія Пльзень

Ріо Аве - Мілан

Тоттенхем - Маккабі Хайфа

Слован - АПОЕЛ

Стандард - Фехервар

Рейнджерс - Галатасарай