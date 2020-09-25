Рієка - Колос 2:0. Як це було

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Рієка - Колос

Ліга Європи УЄФА

Третій кваліфікаційний раунд

24 вересня, 21:45

Матч заверешно. Колос зазнав прикрої поразки і покинув кваліфікацію Ліги Європи.

120' Одну хвилину додав суддя до додаткового часу.

118' Відмінним пасом Мурич запустив в штрафну Андріяшевича, але того випередив Волинець і виніс сферу на кутовий.

116' Гол! Рієка подвоює рахунок! Жахливу помилку зробив Волинець, випустивши м'яч з рук. Снаряд підхопив Куленович і пробив по порожніх воротах. Сфера застрягла перед лінією через жахливий газону, але Андріяшевич заштовхав її в сітку.

115' Зі штрафного навісив Мурич на ближню штангу, але тут Гавриш спокійно виніс головою на кутовий.

113' Увірвався в штрафну суперника Костишин, але впав у боротьбі проти захисника. Суддя проігнорував цей епізод.

112' З правого флангу навісив у центр штрафного Распопович, де пробив головою Андріяшевич, але вкрай неточно.

110' Ризикує Руслан Костишин, знімає він з гри центрального захисника Петрова, замість нього гру продовжить Оріховський.

109' Пробивав головою по воротах Костишин після навісу зі штрафного від Богданова, але в площину воріт влучити він не зміг.

107' У центрі поля Штефул грубо зіграв, ще одна жовтка картка в нашому матчі.

106' Другий екстратайм розпочався!

Завершується перша половина додаткового часу. Жахливий дощ продовжується на полі. Газон вже більше схожий на болото.

105' Тепер уже Богданов на фланзі заїхав по ногах суперника. Тут так само порушник отримав "гірчичник".

105' Порушив правила в чужій штрафній Куленович. Суддя розцінив цей фол на жовту картку.

105' Грубо заїхав Андріяшевич в підкаті по ногах Богданову. Заслужена жовта картка для порушника.

105' Три хвилини додав суддя до першого екстратайму.

105' З правого флангу Кравченко навісив у центр штрафного на хід Селезньову, але тому пробити не дозволив Цапан.

104' Гол! Забиває Рієка! З кутового навісив на дальню штангу Мурич. Тут головою скинув Лепініца у воротарський, де в падінні Ешковал пробив точно під поперечину.

102' У центрі поля контролює матч Рієка, але просування вперед немає.

100' Заміна сталася в складі Рієки. Замість Адама Гнєзди на поле вийшов Іван Лепініца.

98' У верховій боротьбі на чужій половині поля Распопович порушив правила в боротьбі проти Гавриша. Фол в атаці зафіксував суддя.

97' Віддавав по флангу Ємець на хід Морозку, але той в боротьбі з суперником випустив м'яч за бокову лінію.

96' У центрі поля Задоя заїхав по ногах Штефулу. Потрібно акуратніше грати українцю, адже у нього вже є картка.

94' З флангу віддавав Распопович на хід Муричу, але того випередив Ємець і виніс м'яч у підкаті в аут.

92' Посилився дощ і зараз газон дуже слизький, можливо гравцям слід більше бити з дальньої дистанції.

91' Перший екстратайм розпочався!

Завершується основний час, команди не змогли забити вирішити переможця за 90 хвилин. Нас чекають ще два екстратайми.

90' Змістився з флангу до лінії штрафної Распопович і пробив по воротах, але цей постріл проблем Волинцю не приніс.

90' Заміна відбулася в складі господарів. Замість Івана Томечака свій ігровий час отримав Момчило Распопович.

90' Чотири хвилини додав суддя до основного часу.

89' З лівого флангу Антюх вирізав ідеальний пас в штрафну на Селезньова, але той в падінні з чудової позиції зарядив м'яч вище поперечини.

88' Дальнє закидання виконував Гавриш на хід Костишину, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з двома захисниками.

86' Ще одна заміна від Колоса. Замість Євгена Смирного шанс проявити себе отримав Денис Костишин

85' З кута поля навісив Мурич на ближню штангу, але грамотно відпрацював в обороні Селезньов і виніс м'яч на ще один кутовий.

84' З флангу закидав Ємець на хід Антюху, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

82' З лівого флангу спробував подати в штрафну Штефул, але м'яч від спини Смирного полетів за бокову лінію.

81' Відмінним пасом Селезньов запустив по флангу Кравченка, який прострілив у воротарський, але тут до удару справа так і не дійшла.

80' Змістився з флангу в штрафну Куленович і прострілив уздовж воріт, але Гавриш в підкаті відправив м'яч на кутовий.

78' Виграв верхову дуель Селезньов на чужій половині поля і скинув головою на хід Антюху, але тому пробити не дозволив захисник.

77' З кутового знову подав Мурич на дальню штангу, де намагався пробити Смолчич, але порушив він правила в боротьбі проти Кравченка.

75' З правого флангу навісив у штрафну Томечак, але від спини захисника м'яч полетів за лицьову лінію.

74' З кутового навісив у центр штрафного Мурич. Був тут зовсім один Куленович, але пробив він головою вкрай неточно.

72' Руслан Костишин також вирішив провести заміну. Замість Володимира Лисенка на полі з'явився Євген Селезньов.

71' Перша заміна в нашому поєдинку. Замість Домагоя Павічича грати буде Сандро Куленович.

70' З флангу тепер уже подав Томечак в штрафну на Андріяшевича, але тому пробити не дозволив головою Гавриш.

69' М'яко закинув Богданов у центр штрафного майданчика з флангу, але тут Цапан виніс снаряд без у центр поля.

68' З кутового навісив Павічич на ближню штангу, але тут після серії рикошетів Кравченко виніс снаряд в аут.

66' Проривався по флангу на швидкості Антюх, але напоровся на Велкоськи, який в чистому підкаті відібрав м'яч.

65' Зі штрафного Лисенко пробив на силу, але м'яч недостатньо сильно відірвався від газону і влучив у стінку.

64' Тим часом у паралельному матчі Десна поступилася Вольфсбургу з рахунком 2:0. На жаль, чернігівська команда покинула кваліфікацію Ліги Європи.

63' Отримав ззаду по ногах Лисенко в підкаті від Цапана. Небезпечний штрафний удар виконуватимуть футболісти Колоса.

62' Задоя непогано вирізав в штрафну на Лисенка, але той не зміг дістатися до м'яча, програвши швидкісну дуель захиснику.

60' З флангу віддавав Штефул на хід Андріяшевичу, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.

59' Лисенко спиною прикрив м'яч, відкотив на Богданова, але в того удар не вийшов, снаряд полетів набагато вище воріт.

58' Пройшов на швидкості в штрафну Павічич після пасу від Андріяшевича, але з його ударом в дотик легко впорався Волинець.

56' Діагональним пасом Богданов знайшов на фланзі Ємця, але тому пробити по воротах не дозволив суперник.

55' Занадто активно Костишин випрошував жовту для суперника, але замість цього сам отримав "гірчичник".

53' Підштовхнув в центрі поля Задою руками Павічич. Штрафний удар виконуватимуть українці.

52' З кутового навісив Богданов в центр штрафної, але тут Штефул виніс м'яч головою за бокову лінію.

51' У верховій боротьбі проти Цапана отримав по потилиці Лисенко. Штрафний удар виконувати будуть українці.

49' З флангу закидав Богданов на хід Смирному, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

48' Опинився з м'ячем перед чужим штрафним Мурич і скинув під удар Андріяшевичу, але тому пробити не дозволив захисник.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить рівну гру продемонстрували команди, без відверто гольових моментів. Усе буде вирішуватися у другій половині гри.

45' Одну хвилину додав суддя до першого тайму.

43' Зі штрафного навісив Богданов на дальню штангу, де Кравченко в дотик скинув в центр на Новака, але удар останнього виявився неточним.

42' Втік по флангу на швидкості Смирний і подав у штрафну, але м'яч звалився з ноги і ледь не залетів у сітку, але все ж виявився в руках голкіпера.

40' Прорвався по флангу Богданов і від лінії штрафного пробив у ближній кут, але точності цього удару не вистачило.

39' У центрі поля Задоя ліктем заїхав по обличчю суперника. Розцінив це порушення суддя на жовту картку.

38' Андріяшевич взяв ініціативу на себе, пройшов до чужого штрафного і пробив в дальній кут, але не влучив у площину воріт.

36' Прорвався по флангу Ємець і подав у центр штрафного, але тут не зміг дотягнутися до м'яча Лисенко в боротьбі із захисником.

35' З кута поля навісив Богданов на дальню штангу, але тут Шмойчич головою виніс м'яч за бокову лінію.

34' Прорвався по флангу Богданов і навісив у центр штрафного, де в падінні пробив головою Антюх, але м'яч влучив у ногу захиснику і полетів на кутовий.

33' Отримав по ногах Кравченко на фланзі від Штефула. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь українців.

32' Прорвався з флангу в центр до лінії штрафної Лисенко і віддав вперед на Антюха, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

31' Зі штрафного навісив Богданов на ближню штангу, але тут після серії рикошетів м'яч виніс в центр поля Велкоськи.

30' Протягнув м'яч по флангу Антюх і подав у центр штрафного майданчика але грамотно відіграв на виході Невішич і відвів загрозу.

28' Отримав по ногах на чужій половині поля Мурич від Петрова. Штрафний для хорватської команди.

27' Утікав на ворота Колоса Андріяшевич після закидання від Мурича, але вийшов Волинець і виніс ногами м'яч в аут.

26' Обрізався на своїй половині поля Петров, дозволивши увірватися в штрафну Лончару, але той замість удару віддав на Андріяшевича, а той порушив правила в боротьбі з Новаком.

25' Зачепився за м'яч в штрафному майданчику Лисенко і скинув назад під удар Задої, але постріл останнього накрив захисник.

23' Зі штрафного Богданов навісив на одинадцятиметрову позначку, але тут Цапан виніс м'яч головою в аут.

22' Закинув Богданов на чужу половину поля на хід Лисенку, але той порушив правила в боротьбі проти Цапана.

21' Отримав по ногах Кравченко на фланзі від Велкоськи. Штрафний удар виконуватимуть українці.

19' Увірвався на швидкості в штрафну суперника Андріяшевич і пробив по воротах, але влучив точно в корпус Новаку.

18' Навісив Мурич з кутового на дальню штангу, але тут Кравченко без проблем виніс снаряд в центр поля.

16' Дальнє закидання виконував Томечак в штрафну на Андріяшевича, але того випередив Новак і виніс м'яч на кутовий.

15' Виграв підбір перед чужим штрафним Гнєзда-Черін і з льоту пробив по воротах. Рикошетом від ноги Андріяшевича м'яч полетів поруч зі штангою.

13' Отримав по ногах в центрі поля Павічич від Задої. Штрафний на користь Рієки.

11' Діагональним пасом Цапа запускав по лівій бровці Штефула, але той не зміг зберегти м'яч в межах поля.

10' Дальньою передачею Богданов запустив по флангу Лисенка, але того випередив Штефул і виніс м'яч за межі поля.

8' З правого флангу прострілював в штрафну Кравченко. М'яч влучив у руку захиснику, але суддя не призначив пенальті.

7' Отримав м'яч на фланзі Богданов і подав на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

5' Зі штрафного навісив Штефул на лінію воротарського, але тут головою сферу подалі виніс Новак.

4' Відверто збивав на фланзі суперника в підкаті Кравченко. Відразу ж суддя показав жовту картку.

3' З лівого флангу закинув Павічіи на хід Лончару, але той не витримав лінію і опинився в офсайді.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Напередодні, Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд на матч.

Колос з Ковалівки зустрінеться з Рієкою в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Матч відбудеться у четвер, 24 вересня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.