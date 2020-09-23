Джерело - Чемпіон.

Футболісти Колоса та Десни перетнулися в міжнародному аеропорту Бориспіль перед вильотом на матчі Ліги Європи.

Переглянути цей допис в Instagram Вирушаємо 🇺🇦🛫🛬🇭🇷 Допис, поширений ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka) 23 Вер 2020 р. о 12:57 PDT

Команда з Ковалівки зустрінеться з хорватською Рієкою завтра, 24 вересня о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Чернігівці ж відправилися до Німеччини, де вони зустрінуться з Вольфсбургом. Поєдинок розпочнеться о 21:15. За текстовим онлайном матчу ви зможете слідкувати на нашому сайті.

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