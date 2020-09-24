Селезньов у запасі Колоса на матч із Рієкою

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 вересня, Колос зіграє проти Рієки в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Стартові склади команд:
Рієка: Невістіч, Смолчіч, Велкоськц, Цапан, Штефул, Павічіч, Гнєзда-Черін, Томечак, Лончар, Мурічі, Андріяшевіч
Запасні: Нволокор, Галовіч, Лепініца, Распоповіч, Турчин, Жоау Есковал, Куленовіч
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш (с), Петров, Новак, Ємець, Задоя, Богданов, Антюх, Смирний, Лисенко.
Запасні: Кучерук, Чорноморець, Оріховський, Костишин, Морозко, Ільїн, Селезньов.