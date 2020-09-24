 Селезньов у запасі Колоса на матч із Рієкою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Рієка - Колос 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 5310
Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 1:0: онлайн-трансляція
Сьогодні 22:03 6299
Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:28 4061
Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:27 3744
Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик
Сьогодні 19:16 943
У Ібрагімовича виявили коронавірус
Сьогодні 16:59 1280
Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику
Сьогодні 16:31 2029
Світоліна перемогла Тайхманн на турнірі у Страсбурзі
Сьогодні 15:47 824
Усик: Бій з Чісорою стане для мене справжнім випробуванням
Сьогодні 15:23 1776 1
Футболіст Карпат продовжить кар'єру в Іспанії
Сьогодні 15:20 901
Блоги
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 417
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:49 30588 4
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:46 445
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:57 1285
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:08 2232
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед Андрій Твердохліб
Вчора 22:42 2485
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи Стас Лысак
Вчора 15:00 1590
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 14:47 4120
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері Стас Лысак
Вчора 14:00 5297
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті Андрій Твердохліб
Вчора 12:09 1765
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу Стас Лысак
Вчора 12:00 6574 1
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла Андрій Твердохліб
Вчора 07:16 5278
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися Андрій Твердохліб
22.09.2020 21:41 3365 1
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату Андрій Твердохліб
22.09.2020 18:47 834
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко Valeriy Ruchka
22.09.2020 11:39 4219
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:03 Футбол Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 1:0: онлайн-трансляція 6299
22:00 Футбол Рієка - Колос 0:0. ОНЛАЙН 5310
21:59 Баскетбол Черкаські Мавпи відправились на самоізоляцію 124
21:46 Футбол Коноплянка вибув на невизначений термін 627
21:32 Теніс Костюк - Пар. Огляд матчу 295
21:13 Футбол Гол українця вивів Арарат у наступний раунд Ліги Європи 826
20:59 Футбол Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч Кубка ліги 468
20:47 Футбол Селезньов у запасі Колоса на матч із Рієкою 423
20:35 Інше У Києві поліція побила студентів Олімпійського коледжу 712
20:28 Пряма трансляція Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 4061
20:27 Пряма трансляція Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 3744
20:19 Футбол Болонья покращила пропозицію по трансферу Супряги 585
19:58 Футбол Конопля та Будківський у старті Десни на матч із Вольфсбургом 738
19:45 Теніс Став відомий розклад українських тенісисток на Ролан Гаррос 805
19:32 Футбол Ботака: Гент зможе забити два голи Динамо у Києві 1128
19:16 Бокс Промоутер назвав умову бою Джошуа – Усик 943
18:58 Футбол Аллегрі може очолити Рому 976
18:45 Біатлон Українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру 1595
18:31 Футбол Тренер Рієки: Готуємося до Колоса, як до фіналу чемпіонату світу 964
18:22 Блог Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус 417
18:16 Футбол Верес підсилився вихованцем Динамо 1276
17:59 Футбол Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА 1598
17:57 Кіберспорт В Україні презентували четверту кібербаскетбольну команду 907
17:47 Футбол Ексзахисник Динамо Сілва завершив кар’єру 1017
17:33 Пряма трансляція Дерев'янченко - Чарло: онлайн-трансляція бою за титул WBC. LIVE 279

Селезньов у запасі Колоса на матч із Рієкою

Сьогодні 20:47 423 0
Стали відомі стартові склади команд
Селезньов у запасі Колоса на матч із Рієкою
#Колос

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, Колос зіграє проти Рієки в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Стартові склади команд:

Рієка: Невістіч, Смолчіч, Велкоськц, Цапан, Штефул, Павічіч, Гнєзда-Черін, Томечак, Лончар, Мурічі, Андріяшевіч

Запасні: Нволокор, Галовіч, Лепініца, Распоповіч, Турчин, Жоау Есковал, Куленовіч

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш (с), Петров, Новак, Ємець, Задоя, Богданов, Антюх, Смирний, Лисенко.

Запасні: Кучерук, Чорноморець, Оріховський, Костишин, Морозко, Ільїн, Селезньов.

Коментарі ()