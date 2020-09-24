Ростов вилетів із Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ізраїльська команда Маккабі з Хайфи в гостях обіграла російський Ростов і пройшла у 4 раунд кваліфікації Ліги Європи.

Один з голів за Маккабі забив австралійський форвард Микита Рукавиця, який народився в Миколаєві і до 14 років займався футболом в місцевому ДЮСШ, а потім переїхав з родиною до Австралії.

Ліга Європи

3 раунд кваліфікації, 24 вересня

Ростов (Росія) – Маккабі (Ізраїль) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Шомуродов, 1:1 – 20 Рукавиця, 1:2 – 60 Абу-Фані

Нагадаємо, гол українця вивів Арарат у наступний раунд Ліги Європи.