Рієка - Колос 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Рієка - Колос

Ліга Європи УЄФА

Третій кваліфікаційний раунд

24 вересня, 21:45

27' Утікав на ворота Колоса Андріяшевич після закидання від Мурича, але вийшов Волинець і виніс ногами м'яч в аут.

26' Обрізався на своїй половині поля Петров, дозволивши увірватися в штрафну Лончару, але той замість удару віддав на Андріяшевича, а той порушив правила в боротьбі з Новаком.

25' Зачепився за м'яч в штрафному майданчику Лисенко і скинув назад під удар Задої, але постріл останнього накрив захисник.

23' Зі штрафного Богданов навісив на одинадцятиметрову позначку, але тут Цапан виніс м'яч головою в аут.

22' Закинув Богданов на чужу половину поля на хід Лисенку, але той порушив правила в боротьбі проти Цапана.

21' Отримав по ногах Кравченко на фланзі від Велкоськи. Штрафний удар виконуватимуть українці.

19' Увірвався на швидкості в штрафну суперника Андріяшевич і пробив по воротах, але влучив точно в корпус Новаку.

18' Навісив Мурич з кутового на дальню штангу, але тут Кравченко без проблем виніс снаряд в центр поля.

16' Дальнє закидання виконував Томечак в штрафну на Андріяшевича, але того випередив Новак і виніс м'яч на кутовий.

15' Виграв підбір перед чужим штрафним Гнєзда-Черін і з льоту пробив по воротах. Рикошетом від ноги Андріяшевича м'яч полетів поруч зі штангою.

13' Отримав по ногах в центрі поля Павічич від Задої. Штрафний на користь Рієки.

11' Діагональним пасом Цапа запускав по лівій бровці Штефула, але той не зміг зберегти м'яч в межах поля.

10' Дальньою передачею Богданов запустив по флангу Лисенка, але того випередив Штефул і виніс м'яч за межі поля.

8' З правого флангу прострілював в штрафну Кравченко. М'яч влучив у руку захиснику, але суддя не призначив пенальті.

7' Отримав м'яч на фланзі Богданов і подав на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

5' Зі штрафного навісив Штефул на лінію воротарського, але тут головою сферу подалі виніс Новак.

4' Відверто збивав на фланзі суперника в підкаті Кравченко. Відразу ж суддя показав жовту картку.

3' З лівого флангу закинув Павічіи на хід Лончару, але той не витримав лінію і опинився в офсайді.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Напередодні, Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд на матч.

Колос з Ковалівки зустрінеться з Рієкою в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Матч відбудеться у четвер, 24 вересня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.